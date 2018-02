Figueirense tenta a Copa continental A classificação para a Copa Sul-Americana de 2005 é a motivação do Figueirense, às 16 horas, neste domingo, no Pacaembu, diante do Corinthians. Na 10ª posição na tabela de classificação da Série A, com 63 pontos, o alvinegro catarinense, além de vencer, dependerá de uma combinação de resultados para consolidar o feito. Seus concorrentes diretos à vaga são o Internacional, com 64 pontos, que terá como adversário, em Porto alegre, o Paraná Clube e o Fluminense (66), que recebe o Palmeiras. "É um combinação difícil, mas não impossível. Vamos procurar fazer, primeiro, nossa parte diante do Corinthians e ver como fica a situação depois", afirmou o técnico Dorival Júnior. Caso vença e seja beneficiado pelos resultados, o Figueirense fechará o ano com a nona melhor campanha e a melhor temporada de suas três participações na Série A. No seu primeiro ano, em 2002, terminou o torneio em 17º lugar e em 2003 ficou em 11º. O atacante Vagner será a principal novidade na equipe. Ele ganhou a disputa com Felipe Oliveira pela vaga de Romualdo, lesionado. O lateral-direito Paulo Sérgio e o atacante Genilson retornam após cumprir suspensão automática. A partida pode representar a despedida oficial de alguns jogadores do clube. O zagueiro e capitão do time Márcio Goiano, que superou a marca de 200 partidas com a camisa alvinegro, é um deles. Há um ano e três meses no cargo, o técnico Dorival Júnior também tem sua situação indefinida quanto a permanência para a temporada de 2005.