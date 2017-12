Figueirense tenta afugentar a crise Vivenciando sua maior crise desde 2002, ano que ingressou no Campeonato Brasileiro da Série A, o Figueirense tentará romper, nesta quarta-feira, a partir das 20h30, diante do São Paulo, a inércia de vitórias para minimizar o drama da convivência entre as equipes de pior aproveitamento no torneio. O alvinegro catarinense, que somente em cinco das 18 rodadas esteve fora do grupo dos rebaixados, não vence há quatro partidas, sendo que em seus domínios o jejum chega a dois meses e meio. A última vitória foi por dois a zero, diante do São Caetano, dia 28 de maio. Se não bastasse a falta de tempo para aperfeiçoar a pontaria, entre outros fundamentos que deixaram a desejar no aspecto técnico de sua equipe na maioria das partidas, o treinador Zé Mário teve seu trabalho prejudicado devido ao mau tempo que predominou na Grande Florianópolis nos últimos dois dias. Mesmo sem testar, ele promove alterações na equipe que atuará no tradicional esquema 4-4-2. A principal delas acontece na lateral direita com a entrada do prata-da-casa Dudu, 23 anos, no lugar de Paulo Sérgio. Márcio Martins passa a ser o novo volante. O zagueiro Cleber e o meia Bilu retornam à equipe após cumprirem suspensão automática na derrota para o Vasco, domingo passado. Já o atacante Edmundo se mantém em tratamento de um estiramento muscular e vai desfalcar a equipe catarinense pelo terceiro jogo seguido.