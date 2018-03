Figueirense tenta ganhar a primeira A primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série A. Esta é a proposta do Figueirense quando enfrentar o Corinthians, neste domingo, às 18h10, no Estádio do Pacaembu. No terceiro jogo com o mesmo adversário nos últimos 45 dias - os demais foram pela Copa do Brasil, com uma vitória (2 a 0) para cada lado - a equipe catarinense terá como agravante a ausência de três titulares, entre eles o atacante Cláudio, que por conta de uma grave lesão no joelho, sofrida no confronto com o Paulista, quarta-feira passada, pela Copa do Brasil, ficará de seis a oito meses afastado do futebol. O técnico Marco Aurélio confirmou Rogerinho para substituí-lo, porém mais recuado para o meio-de-campo. "Eu quero um meio-de-campo mais ágil e com o Rodrigo mais solto no ataque, sem a obrigação de marcar", defende Marco Aurélio, que deve confirmar sua equipe no esquema tático 4-5-1. Além disso, o volante Carlos Alberto será improvisado na lateral direita na vaga de Paulo Sérgio (suspenso). "Ele é um jogador ideal para atuar no setor, principalmente porquê o Corinthians tem o Gil, sempre pela esquerda", argumenta.