Figueirense tenta manter boa seqüência Manter a seqüência de vitórias para continuar com chances de classificação à Copa Sul-Americana de 2005, é o que deseja o Figueirense, neste sábado, ao jogar diante do Guarani, em Campinas (SP). O time vem de duas vitórias seguidas fora de casa e espera confirmar a boa fase com mais um resultado positivo. "Trata-se de um jogo interessante. Enquanto eles dependem de uma vitória para evitar o rebaixamento, nós estamos mobilizados para confirmar a vaga na Sul-Americana", analisou o zagueiro e capitão do time Márcio Goiano. O desfalque da equipe alvinegra será na lateral-esquerda. André Santos cumpre suspensão por expulsão e sua vaga será ocupada por Cesar Prates, deslocado do meio-de-campo. Com isso, Galeano completa o meio, opção que o técnico Dorival Júnior considerou a ideal para as circunstâncias da partida. "Eles vão tentar a todo custo fazer os gols para diminuir o risco de rebaixamento. A bola aérea é um fator que pode nos incomodar, mas estamos cientes do que temos de fazer", analisou Galeano, escolhido pelo treinador, pela sua boa estatura a fim de interceptar as investidas do time campineiro, pelo alto.