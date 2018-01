Figueirense tenta marcar mais gols Melhorar o aproveitamento nas finalizações. Este é o desafio que terá o Figueirense no jogo contra o Paraná, neste sábado, às 16 horas, em Curitiba (PR). A equipe é apontada nas estatísticas como a que mais cria chances, mas que figura entre as piores do Campeonato Brasileiro no índice de aproveitamento nas finalizações. "Temos esta consciência. Mais cedo ou tarde a bola vai começar entrar", comenta o atacante Edmundo, que fará sua quinta partida seguida com a camisa da equipe catarinense. Ao longo da semana, o técnico Marco Aurélio cobrou dos jogadores mais precisão nas finalizações, especialmente na partida diante do Paraná. "É um dos raros aspectos que estamos deixando a desejar", afirmou. O zagueiro Eloy volta ao time assim como o volante Axel. Os dois entram nas vagas de Bebeto e Carlos Alberto, suspensos.