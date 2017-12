Figueirense tenta quebrar jejum Quatro meses e 11 dias. É o período de jejum sustentado pelo Figueirense ao longo das últimas 13 partidas disputadas fora de seus domínios. A última vitória ocorreu no dia 26 de junho, quando surpreendeu o Flamengo, em Volta Redonda (RJ), por de 3 a 0. Desde então foram acumuladas nove derrotas, quatro empates e um insignificante aproveitamento de pouco mais de 10%. "A maneira como se apresentamos na vitória sobre o São Paulo, renovou nossa motivação e é com a mesma garra que vamos lutar pelos três pontos em Curitiba", prometeu o lateral-esquerdo André Santos. Comprometido em mudar o panorama e sustentar suas chances de terminar o Brasileiro da Série A entre os clubes que garantirão vaga na Copa Sul-americana de 2005, o time alvinegro joga domingo diante do Coritiba, na capital paranaense, sem as participações do volante Jeovânio e o meia Alexandre Gaúcho, suspensos. Galeano e Cesar Prates serão seus substitutos, respectivamente. O goleiro Edson Bastos foi vetado, na sexta-feira, após quatro dias de tratamento intensivo para tentar se curar de uma lesão sofrida na região da clavícula esquerda, por ocasião da vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, no último sábado. Gustavo será o seu substituto.