Figueirense tenta quebrar jejum de vitórias O Figueirense alcança esta tarde, no Morumbi, diante do São Paulo, uma marca inusitada em sua trajetória dos últimos anos: entra em campo pela 10ª vez sem sequer vencer uma partida. Nas últimas cinco semanas foram nove confrontos (cinco derrotas e quatro empates), sendo três pela Copa do Brasil e os demais pelo Campeonato Brasileiro da Série A. A performance irregular vem sendo justificada pela falta de entrosamento dadas as rotineiras alterações de jogadores na equipe e uma série de lesões. Desde a conquista do Estadual foram 11 os reforços que ingressaram no clube. "Não é momento de fazer terra arrasada diante desta situação. Trata-se de uma campanha aceitável pelas circunstâncias. Precisamos de um pouco mais de paciência", apela o vice-presidente administrativo João Batista Baby. No reencontro com o São Paulo, desta vez pelo Campeonato Brasileiro - as duas equipes já jogaram na quinta-feira pela Copa do Brasil, com vitória tricolor por 1 a 0 - o Alvinegro catarinense põe em "xeque" a quebra do tabu. Mais uma vez, a equipe do técnico Wagner Benazzi se apresenta com novidades. O atacante Léo Macaé fará estréia na vaga de Evair, lesionado. O volante Luiz Fernando também espera ansioso a oportunidade de jogar pela primeira vez com a camisa do Figueirense contra o clube que o revelou nas categorias de base. "Jogar no Morumbi é sempre uma empolgação diferente."