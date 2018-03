Figueirense tenta superar retrospecto Vencer o Corinthians por uma diferença mínima de dois gols nesta quarta-feira, a partir das 21h45, é o desafio reservado ao Figueirense, em Florianópolis (SC), para garantir classificação às quartas-de-final da Copa do Brasil. A equipe está sem vencer há quatro jogos, sendo dois pelo Brasileiro da Série A. O alvinegro catarinense perdeu por 2 a 0 para o Corinthians no jogo de ida e tem a seu favor o fator campo e a motivação para romper seu mais obstáculo na temporada. E foi com insistência nas finalizações que o técnico Marco Aurélio completou a preparação do time, porém não oficializou sua formação. Ele, inclusive, proibiu a atuação de cinegrafistas durante a realização de algumas jogadas ensaiadas durantet um treino que "definiu" o time. "Nossa marcação está boa. O que está faltando é pontaria, finalização com mais precisão", analisou. Sobre o desafio diante do Corinthians, o treinador acredita que o Figueirense tem condições de superá-lo mas, para isso, é preciso que cada jogador acredite mais no seu potencial. "O potencial existe. Falta acreditar um pouco mais", definiu. Marco Aurélio terminou o treino acompanhando os jogadores num trabalho de cobrança de pênaltis, já que na eventual vitória catarinense no confronto, este será o critério de definição da vaga. Aurélio deixou o CT do Cambirela sustentando dúvidas quanto ao substituto do volante Carlos Alberto, afastado por lesão. Rudinei e Fábio Mello disputam a posição. É certa a inversão dos laterais Paulo Sérgio para o lado direito e Marquinhos Paraná, ainda improvisado, só que na esquerda.