Figueirense terá 3 desfalques no Rio Depois da amarga derrota para o Cruzeiro (4 a 0) no fim de semana, o Figueirense tenta se reerguer nesta quarta-feira, às 16h, contra o Vasco, em São Januário, em partida remarcada pelo Campeonato Brasileiro. O time comandado por Adílson Batista está na zona de rebaixamento ? com sete vitórias, oito empates e 14 derrotas. O técnico não contará com o zagueiro Cléber, o volante Carlos Alberto e o meia Bilu, que estão suspensos por cartão. Com isso, a equipe deve jogar com Gustavo; Marquinhos Paraná , Bebeto, Vinícius e Michel Bastos; Axel, Rodrigo Souto, Edmundo, Fernandes; Alexandre e Alessandro.