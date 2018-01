Figueirense terá a estréia de Edmundo A estréia do atacante Edmundo, 34 anos, será a grande atração do time do Figueirense, que neste sábado, às 16 horas, joga contra o Atlético-PR, em Curitiba. O polêmico jogador - ex-Vasco, Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e Seleção Brasileira - chegou no clube há dez dias e desde então figura como a maior contratação já realizada pelo alvinegro catarinense. "Há muito tempo que não me sentia tão bem. Vou jogar até onde o gás permitir", garantiu o jogador, que terá a companhia, no ataque, do prata da casa Alexandre, de 21 anos. O time ainda contará com o retorno do zagueiro Bebeto e Marquinhos Paraná, este confirmado no meio-de-campo na vaga de Flávio, suspenso. Ao contrário do Atlético-PR, que tenta sua primeira vitória no campeonato, o Figueirense quer somar os primeiros três pontos fora de seus domínios. "Dificultar ao máximo a marcação do adversário será nossa proposta na partida", resumiu o técnico Marco Aurélio Moreira.