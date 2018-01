Figueirense terá força total amanhã O Figueirense terá força total no jogo desta quarta-feira, contra o Flamengo, em Florianópolis. Com 48 pontos, a equipe catarinense está em 15º lugar no Campeonato Brasileiro e a expectativa é de que o estádio Orlando Scarpelli esteja lotado, por causa da popularidade flamenguista na cidade. O técnico Dorival Júnior terá o retorno de três titulares, que cumpriram suspensão na última rodada, quando o Figueirense empatou com o Fortaleza. Assim, o lateral-esquerdo Triguinho, o meia Fernandinho e o atacante William voltam ao time.