Figueirense: um ?divisor de águas? O Figueirense abre nesta sexta-feira, às 20h30, a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A em jogo diante da Ponte Preta. Inicialmente marcado para sábado, o confronto foi antecipado a pedido da Polícia Militar. É que no sábado, o Avaí joga em Florianópolis contra do Vila Nova, pelo Brasileiro da Série B. A medida agradou ao Figueirense, que ganhou um tempo maior para se preparar ao jogo contra o Cruzeiro, marcado para a próxima terça-feira, em Belo Horizonte. O técnico Dorival Júnior, que sábado completa um ano a frente do comando alvinegro, defende total comprometimento dos jogadores para com a vitória em casa. "A torcida tem que ser o nosso diferencial. Em campo, temos totais condições de voltar a fazer uma grande exibição", prega. Ele qualifica o jogo como um "divisor de águas", salientando que são reais as chances do Figueirense assumir uma retomada aos bons resultados. "Neste Campeonato já provamos que temos condições de jogar de igual para igual e nele não existe nada de fictício. O que nos falta são três ou quatro bons resultados, em sequência", defende o treinador alvinegro. E a largada para a nova fase do alvinegro no Campeonato foi dada na última terça-feira, quando o time passou a cumprir uma "intertemporada" num hotel de Santo Amaro da Imperatriz, município da Grande Florianópolis. Paralelamente aos treinos, a estadia foi contemplada por confraternizações de jogadores e comissão técnica com familiares. Um ciclo de palestras que teve, entre os convidados, o ex-jogador de vôlei Renan Dal Zotto e o técnico Carlos Weber, ambos da Unisul, atual campeã da Superliga Nacional masculina de vôlei, também fez parte da iniciativa. Para o jogo desta quinta-feira, a mudança no time em relação ao que perdeu para o Paysandu (3 a 1), sábado passado, em Belém, será o goleiro Gustavo na vaga de Edson Bastos, que cumpre suspensão automática.