Figueirense usa jogadores da base contra Internacional

O Figueirense terá uma escalação diferente da vista nos últimos jogos para o compromisso final neste Campeonato Brasileiro. Neste sábado, às 16h30, contra o Internacional, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 38.ª e última rodada, o técnico Argel Fucks resolveu dar chances a vários jogadores da categoria de base.

"Não conseguimos fazer isso no (Campeonato) Catarinense, teoricamente mais fácil, mas conseguimos no Brasileiro, que é mais difícil", disse o treinador. A única mudança certa para a partida é na lateral direita. Willian Cordeiro, que cumpre suspensão automática, dará lugar ao meia Yago, que jogará improvisado.

Figueirense e Internacional já se enfrentaram 35 vezes na história. Enquanto a equipe catarinense venceu 12 vezes o adversário, o clube de Porto Alegre conquistou 15 vitórias. Ainda ocorreram 11 empates no período. Somente no Brasileirão foram 23 jogos, com oito vitórias do Figueirense, 11 do Internacional e quatro empates.

Será o 25º de Argel Fucks sob o comando do Figueirense, na segunda passagem. Até o momento, o treinador do alvinegro conquistou dez vitórias, sete empates e sofreu sete derrotas no comando da equipe.