Figueirense vai confiante ao Independência Vencedor nas últimas duas partidas do Campeonato Brasileiro, o Figueirense quer confirmar amanhã sua boa fase diante do Atlético/MG no estádio Independência. O compromisso será encarado como um desafio, já que nas últimas duas vezes que atuou diante do mesmo adversário - pela extinta Copa Sul/Minas e o Brasileiro - o time catarinense deixou Belo Horizonte sem ser derrotado com empate e vitória. A equipe volta a jogar com mudanças, principalmente em relação a que derrotou o Grêmio no último domingo, em Florianópolis. A principal delas acontece na zaga. Cleber volta ao setor na vaga de Eloy completando a linha de três zagueiros do esquema tático 3-5-2. A principal dúvida do técnico Vagner Benazzi é quanto ao companheiro de Sandro Hiroshi no ataque. O veterano Evair foi poupado dos treinos da semana por conta de uma lesão na panturrilha. Se vetado, Léo Macaé completa o setor.