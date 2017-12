Figueirense vê jogo de risco em casa Jogo de risco. Assim ficou definido pelo técnico Luiz Carlos Ferreira o compromisso do Figueirense neste domingo diante do Coritiba pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série A. "O Coritiba é um time muito bem preparado taticamente e estamos tomando todas as medidas para que não aconteçam surpresas", reconhece o treinador do Figueirense. Pela primeira vez, em três jogos, ele esconde a escalação. Na sexta-feira chegou a sugerir eventuais surpresas a serem apresentadas apenas momentos antes do jogo. O time catarinense vem de duas vitórias seguidas (Santos e Atlético/PR) e agora vê a partida como uma boa oportunidade para alcançar seu 40º ponto na competição. O principal desfalque será o volante Pedro. Seu substituto (Simplício ou Jeovânio) será anunciado apenas momentos antes do time entrar em campo, assim como os titulares para o setor de ataque.