Figueirense vence a Ponte em Campinas A Ponte Preta não esperava tanta disposição, mas encontrou o Figueirense "turbinado", neste domingo à tarde, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Com amplo domínio em campo, o time catarinense mereceu a vitória por 2 a 0, chegando aos 17 pontos e deixando a Ponte com os mesmos 14 pontos dentro do Campeonato Brasileiro. Não foi uma boa estréia para o técnico Marco Aurélio Moreira, que substituiu a Estevam Soares. Esta foi a segunda derrota consecutiva do time campineiro em casa, uma vez que tinha perdido para o Juventude, por 1 a 0. O Figueirense começou a todo vapor, não dando tempo para que os campineiros esquentassem. Assim abriu o placar logo de início. Márcio Goiano desceu pela direita e cruzou do outro lado para a ajeitada de Cléber que deixou Fernandes livre para fuzilar: 1 a 0, com apenas um minuto e meio. A vantagem deu ainda mais tranqüilidade para que o Figueirense mostrasse sua coragem, com o seu meio campo adiantando para neutralizar a saída de bola da Ponte. O técnico Dorival Júnior realmente surpreendeu, praticamente deixando seu time no esquema 4-3-3. Romualdo segurava os zagueiros com sua movimentação, enquanto Izaías abusava da velocidade sempre apoiados pela chegada do meia Fernandes. Sem contar a importância tática do experiente Sérgio Manoel, executando a manjada função de girar pelo lado esquerdo do campo. A Ponte ficou assustada com a velocidade no ataque, força na marcação e consistência tática do adversário. Na verdade, todos imaginavam que o Figueirense viria a Campinas recuado para explorar os contra-ataques. Como conseqüência deste domínio, o visitante quase ampliou aos 36 minutos quando Sérgio Manoel acertou forte chute na trave direita do goleiro Lauro. Depois disso, a torcida começou a vaiar e aos 38 minutos, o técnico Marco Aurélio Moreira tentou corrigir um de seus erros na escalação ao substituir Rafael Ueta por Vaguinho. Outro equívoco foi a estréia precipitada do meia Rafael Rodrigues, de apenas 18 anos. No segundo tempo, a Ponte voltou com mais disposição mas ainda enfrentando muitas dificuldades para fazer a ligação entre o meio campo e o ataque. O Figueirense mantinha seu ritmo de forte pegada e tocando a bola em velocidade de um lado para outro. Mesmo assim, a Ponte conseguiu um tímido sufoco e quase empatou aos 16 minutos quando Rafael Rodrigues enfiou a bola para Weldon que tocou para fora. Só que neste segundo tempo, o Figueirense mudou sua postura. A partir dos 15 minutos, de vez, adotou uma postura defensiva e com poucas opções nos contra-ataques. Marco Aurélio tentou de tudo na Ponte e até se arriscou ao tirar o lateral direito Alexandre Paulista para a entrada do meia Rafael Godói, com Vaguinho fazendo a cobertura pelo setor direito. Depois tirou o volante Marcus Vinícius para a entrada do atacante Macedo. Apesar da pressão, a Ponte não chegou a criar chances e ainda sofreu alguns contra-ataques no final. A partir dos 40 minutos, o atacante Weldon se machucou e saiu. Nem pode ser substituído porque as três alterações já tinham sido processadas. Aos 46 minutos, Bill fez pênalti em Rodrigo e na cobrança Paulo Sérgio marcou aos 47 minutos. Fim de jogo e com resultado justo. Na próxima rodada, a Ponte vai tentar se reabilitar diante do Botafogo, no Rio, domingo, dia 20. O Figueirense vai receber, no sábado, dia 19, o Cruzeiro.