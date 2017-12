Figueirense vence Atlético de virada O Figueirense manteve vivas suas chances de se classificar para a Copa Sul-Americana de 2005 ao derrotar neste sábado, de virada, o Atlético-MG por 2 a 1, em Ribeirão Preto (SP). No interior paulista, onde cumpriu perda de mando de campo, a equipe catarinense chegou ao seu 60º ponto no Campeonato Brasileiro da Série A. Foi a segunda vitória consecutiva fora de Florianópolis. A partida se apresentou equilibrada no primeiro tempo. Mas, com ligeiro domínio, o Atlético abriu o placar do estádio Santa Cruz aos 14 minutos, quando Renato entrou pela diagonal e chutou, cruzado, uma bola que passou por baixo das pernas do goleiro Edson Bastos. O alvinegro catarinense igualou aos 30 através de Mazinho. O meia pegou de primeira e com categoria encobriu o goleiro Danrlei. Mesmo com algumas dificuldades para as armações das jogadas, o Figueirense terminou o período levando constante perigo à defesa atleticana. E mesmo jogando com 10 jogadores, já que o lateral André Santos havia expulso, ainda no primeiro tempo, o Figueirense retornou para a disputa do segundo período com muita determinação. Aos 16 minutos levou um susto após excelente intervenção do goleiro Edson Bastos num chute forte do atacante Márcio Santos. Mas, cinco minutos depois, a estrela do centroavante Genilson brilhou. Ele pegou um rebote de uma falta batida por César Prates da entrada da área e, sozinho, venceu o goleiro Danrlei. O técnico Dorival Júnior, que no intervalo deu certeza de que o seu time iria vencer a partida, dedicou a vitória aos jogadores. "Eles se dedicaram, impuseram o ritmo combinado e fizeram por merecer o placar", disse ao deixar o gramado do campo neutro. Veja a classificação