Figueirense vence e ainda sonha O Figueirense deu um grande passo para continuar brigando por uma vaga na Copa Sul-americana. Derrotou, neste domingo, o Juventude, por 1 a 0, em Florianópolis, chegou aos 63 pontos e passa a depender de uma vitória diante do Corinthians, na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, em São Paulo, para confirmar a participação na seletiva internacional do próximo ano. Com um futebol envolvente, o time catarinense foi determinado. Com bom toque de bola, o Figueirense ditou o ritmo da partida, porém encontrou dificuldades para furar a excelente defesa gaúcha. Rompeu o esquema defensivo somente aos 14 minutos do primeiro tempo e através de uma jogada individual. O meia Bilu tabelou com o atacante Romualdo na frente da área e coube a Bilu, o melhor jogador na partida, livrar-se da marcação e arriscar um chute certeiro no canto do goleiro Eduardo Martini. Em desvantagem, o Juventude mostrou personalidade para correr atrás do prejuízo. Tentou pressionar, mas o ataque tinha pouca eficiência. No segundo tempo, o panorama se repetiu, porém um evidente equilíbrio de forças caracterizou o período. Com a entrada de Felipe Oliveira no lugar de Romualdo (lesionado), o Figueirense voltou a assumir o controle das iniciativas de ataque, principalmente a partir dos 20 minutos. Felipe Oliveira, aos 23 e aos 29 desperdiçou boas oportunidades. O Juventude encerra sua participação no Brasileiro da Série A jogando no próximo domingo, diante do Paysandu, em Caxias do Sul-RS, já classificado para a Sul-americana 2005.