Figueirense vence Flamengo no Maracanã O Flamengo teve atuação medíocre e perdeu para o Figueirense por 2 a 0, hoje à noite, no Maracanã, pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O time de Santa Catarina conseguiu sua primeira vitória fora de casa na competição com dois gols de pênalti. O Flamengo reclamou muito da arbitragem de Sérgio da Silva Carvalho. Mas, no primeiro tempo, ele já deixara de assinalar uma penalidade a favor do Figueirense, quando o zagueiro Fernando segurou Cléber dentro da área. O time do Flamengo foi um amontoado em campo. Errava passes seguidamente, demonstrava apatia e falta de aplicação tática. Em nenhum momento, levou perigo ao goleiro Édson Bastos. Na etapa inicial, o Rubro-Negro só chutou a gol uma vez. A equipe era lenta na saída da defesa, enquanto o Figueirense atuava com vontade e rapidez. Envolvia o Flamengo com toques de primeira. O veterano atacante Evair cadenciava o jogo. O placar só não foi mais amplo por causa de Diego, o goleiro do Flamengo. Ele fez pelo menos duas grandes defesas. O pequeno público presente ao Maracanã, inferior a 10 mil pessoas, começou a se irritar aos 20 minutos. As vaias ecoaram até poucos minutos do final. Depois, os torcedores do Flamengo passaram a gritar "olé" para o Figueirense, incentivando a equipe vitoriosa. Aos 21 minutos do segundo tempo, André Bahia segurou Márcio Goiano na área e Sérgio Carvalho não hesitou. Luís Fernando cobrou o pênalti no minuto seguinte com perfeição e abriu o placar. Evair, aos 39, bateu novo pênalti também com categoria para assinalar o segundo gol do Figueirense. O zagueiro Fernando teria cortado um cruzamento com o braço, na avaliação do árbitro. De forma atabalhoada, o Flamengo tentou diminuir a diferença e deixou a zaga ainda mais vulnerável. Em dois contra-ataques, William desperdiçou a chance de ver seu time deixar o Maracanã com uma goleada. Ficha técnica Flamengo: Diego; Luciano, Fernando, André Bahia e Cássio; Fabinho, Fabiano Eller (Andrezinho), Fábio Baiano (Ibson) e Igor; Jean e Zé Carlos (Fernando Baiano). Técnico: Nelsinho Baptista. Figueirense: Édson Bastos; Paulo Sérgio, Cléber, Márcio Goiano e Triguinho; Carlos Alberto (Jeovânio), Bilú, William e Luís Fernando; Léo Macaé (Danilo) e Evair (Mancini). Técnico: Artur Neto. Juiz: Sérgio da Silva Carvalho (DF). Cartão amarelo: Cléber, Evair e Cássio. Renda - R$ 71.116,00. Público: 9.311 pagantes. Local: Maracanã.