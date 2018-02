Figueirense vence Flamengo por 3 a 0 Sem Felipe e Zinho, o Flamengo esbarrou nas próprias deficiências e na qualidade do Figueirense e foi derrotado, por 3 a 0, no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda, neste sábado, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com mais esse revés atuando em casa, o Rubro-Negro ainda ocupa a zona de rebaixamento do Nacional, com 8 pontos em 11 jogos. Já a equipe catarinense se assumiu a liderança isolada, totalizando 21 pontos. O Figueirense teve ótima atuação, explorando o contra-ataque com eficiência e não dando espaços para o time carioca, que errou muitos passes e pouco criou jogadas de ataque. Sérgio Manoel, de pênalti, Fernandes e Izaías fizeram os gols da equipe sulista, apontada como uma das grandes surpresas do deste ano. O início da partida não poderia ter sido melhor para o Figueirense. Logo aos 6 minutos, o atacante Izaías driblou o volante Da Silva e deu bom passe para o lateral-esquerdo Filipe, que foi derrubado pelo zagueiro André Bahia. O árbitro Rodrigo Cinta assinalou pênalti. Sérgio Manoel cobrou e abriu o placar: 1 a 0. Dois minutos depois, Juliano arriscou chute cruzado e quase empatou a partida. O esquema do Flamengo com três zagueiros não surtiu efeito. A zaga rubro-negra parecia desorientada em campo. Sem Felipe, faltou criatividade ao setor de meio-de-campo da equipe carioca. A opção era explorar os avanços dos laterais Roger e Reginaldo Araújo, que erraram a maioria dos cruzamentos para a área adversária, para irritação do técnico Abel Braga. O Figueirense atuou bem, buscando o contra-ataque e errando poucos passes. Aos 32 minutos, após cobrança de falta, o goleiro Júlio César, do Flamengo, defendeu dois chutes à queima-roupa. Cinco minutos depois (37 minutos), Romualdo deu bom passe para Fernandes ampliar a vantagem, mas a bola acertou o zagueiro Júnior Baiano, em cima da linha. No rebote, o próprio Romualdo cruzou e Fernandes completou de cabeça: 2 a 0. A performance das duas equipes não se alterou na segunda etapa. Nem com a entrada de Athirson no lugar de Juliano. A melhor oportunidade do Flamengo ocorreu aos 8 minutos, quando Reginaldo Araújo completou para fora um cruzamento de Roger. O Figueirense valorizou a posse de bola e marcou com eficiência o time rubro-negro. Diogo e Negreiros pouco tocaram na bola. Aos 32 minutos, a equipe catarinense foi premiada pelo bom desempenho no confronto deste sábado. Bilu deu ótimo passe para Izaías, que chutou da entrada da área com extrema categoria, sem chance de defesa para o goleiro Júlio César: 3 a 0. A partir daí, só restou ao Flamengo começar a pensar na partida decisiva contra o Santo André, quarta-feira, no Maracanã, pela final da Copa do Brasil.