Figueirense vence Flu em Volta Redonda O Fluminense voltou a decepcionar no Campeonato Brasileiro e perdeu para o Figueirense, por 2 a 0, hoje à tarde, no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda. As duas equipes ocupam a faixa intermediária da competição e lutam por uma vaga à Copa Sul-Americana de 2005 (classificam-se para o torneio os clubes que terminarem o Brasileiro entre a 5ª e a 9ª posição, além do campeão). Com a vitória, conquistada com um futebol mais organizado e eficiente, o Figueirense igualou-se à equipe carioca em pontos - ambos têm 57. Talvez pelo cansaço do time visitante e por falta de sorte de seus atacantes, o Fluminense não levou uma goleada. O trio de ?ouro? do Tricolor, formado por Roger, Ramon e Edmundo, não funcionou e isso facilitou o desempenho do Figueirense. Os três estavam fora de forma. Edmundo não atuava havia um mês e meio. A última partida de Ramon fora em 24 de outubro. Enquanto Roger vinha desfalcando o Fluminense desde a 40ª rodada da competição. Roger e Ramon acabaram substituídos no segundo tempo. Era uma tentativa do técnico Alexandre Gama de tentar pelo menos o empate. O Figueirense já vencia por 2 a 0, gols assinalados na etapa incial. O primeiro foi de Genilson, de cabeça. O outro, de Cesar Prates, em cobrança de falta. O Fluminense até que teve boas chances durante a partida. Duas delas desperdiçadas pelo lateral Leonardo Moura. Em outra, Alessandro perdeu o gol diante do goleiro Edson Bastos. No final, vaias para todo o time do Fluminense e reclamações de Edmundo. "Não pode jogar desse jeito. Assim não vai chegar a lugar nenhum."