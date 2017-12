Figueirense vence Fortaleza e respira O Figueirense fez o dever de casa e deu uma importante respirada na sua dramática luta contra o rebaixamento. Venceu, neste sábado, o Fortaleza por 1 a 0, em jogo da 38ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O placar simples, que ampliou a invencibilidade para sete jogos em seus domínios, foi concretizado com um gol antológico no estádio Orlando Scarpelli. Seu autor: Edmundo, que gingou três vezes até chutar, indefensável, no ângulo, para o delírio dos quase 13 mil torcedores. Com 44 pontos e ocupando a 18ª posição, o Figueirense volta a jogar na quarta-feira, diante do Vasco, também em Florianópolis. No mesmo dia, o Fortaleza, com 49 pontos, joga diante do Flamengo tentando manter suas chances de conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem. O primeiro tempo foi dominado pelo Figueirense. Tanto que finalizou nove vezes e o Fortaleza três, além de cobrar oito escanteios contra dois do time cearense. Mantendo-se permanentemente no campo adversário, o alvinegro catarinense mostrou criatividade nas jogadas sempre tabeladas, ora pelo meio, ora pelas laterais diante de um adversário atento em sua defesa. De tanto insistir, apareceu a genialidade de Edmundo para fazer a diferença. Aos 34 minutos, ele recebeu na intermediária e partiu contra a defesa para passar por três marcadores e chutar forte no canto do goleiro Albérico que, até então destaque do Fortaleza, nada pode fazer para evitar o gol. O Fortaleza desconcentrou e teve dois jogadores expulsos: Rabicó, por falta grave em Edmundo, aos 46, e logo em seguida, com a partida no intervalo, o meia Lúcio, por reclamação. Com dois jogadores a menos, o Fortaleza se fechou na defesa no segundo tempo. Arriscou-se com raros e perigosos contra-ataques, porém parou numa defesa bem articulada. A vantagem numérica de jogadores em campo não representou a superioridade ofensiva do Figueirense no período. Desperdiçou raras chances até pela inocência de jogadores como Adriano, que aos 44 levantou a torcida com uma finalização na rede, só que em impedimento.