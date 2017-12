Figueirense vence Internacional por 3 a 2 O Figueirense derrotou o Internacional por 3 a 2, neste sábado, no estádio Orlando Scarpelli, em jogo válido pela 43ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time catarinense marcou seus três gols no primeiro tempo, sendo dois deles do meia-atacante Fernandinho. A equipe demonstrou forte pegada e determinação no primeiro tempo e a disposição de golear, mas relaxou no segundo, desperdiçando, inclusive um pênalti, e sofreu dois gols do zagueiro Vinícius, um deles de bicicleta O Figueira soma agora 59 pontos, enquanto o Inter permanece com seus 68. Um primeiro tempo impecável. O Figueirense proporcionou um verdadeiro show aos mais de 15 mil torcedores presentes no estádio Orlando Scarpelli. A velocidade foi um fator decisivo para o alvinegro que, com maturidade e belas jogadas, ameaçou uma aparente goleada sobre o colorado gaúcho. A superioridade alvinegra passou a se transformar em gols a partir dos 15 minutos do período, quando o meia Bilu recebeu de Triguinho pela esquerda e seguiu até a linha de fundo para cruzar rasteiro para William tocar para a rede. Aproveitando-se bem da lentidão da defesa adversária, ampliou aos 24 com um golaço do meia-atacante Fernandinho. Ele fez pelo menos dois dribles curtos dentro da área até concluir a jogada que resultou em um dos gols mais bonitos do time na Série A. Avançando constantemente e com o vento a favor, o alvinegro mostrou-se ousado desperdiçando boas chances, como uma cabeçada do atacante Edmilson, sozinho, para fora, depois de uma cobrança de escanteio. A inspiração alvinegra, especialmente de Fernandinho, resultou no terceiro aos 41. O baixinho recebeu um lançamento preciso de William, esperou a saída do goleiro Cléber e tocou perfeito para o fundo. A reação colorada começou logo no primeiro minuto do segundo tempo, quando o zagueiro Vinícius pegou de bicicleta dentro da área e descontou. O gol, combinado com a intensidade do vento, mudou o panorama da partida a favor do time gaúcho. Aos nove, Cleiton Xavier desperdiçou, com a interferência da defesa, uma grande chance dentro da área. A apatia do Figueirense contribuiu para o segundo do Inter aos 29, quando Vinícius aproveitou um rebote da defesa chutou longe do alcance do goleiro Edson Bastos. Antes, aos 21, Bilu desperdiçou o quarto gol catarinense cobrando pênalti na trave. Com o Inter pressionando constantemente nos minutos finais, o jogo ficou dramático. O Figueirense, então, passou a ficar na defensiva, segurando como podia a vitória que o fez subir duas posições na tabela de classificação, agora em 11º com 59 pontos.