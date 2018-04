Figueirense vence o ABC e mantém chances de acesso

Mesmo sem apresentar um bom futebol, o Figueirense voltou a vencer depois de duas rodadas no Campeonato Brasileiro da Série B. O time catarinense bateu o ABC por 1 a 0, nesta sexta-feira, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, na abertura da 21.ª rodada.

Apesar da vitória, o Figueirense continua fora da zona de acesso. Está no sexto lugar, com 33 pontos, contra 37 do quarto colocado, o Ceará. Já o time potiguar fica em situação ainda mais delicada, tendo em vista que caiu para a lanterna, com 18 pontos, sendo superado pelo Campinense.

Apesar de dominar todo o primeiro tempo, os donos da casa encontraram muitas dificuldades para finalizar a gol. O time só conseguiu melhorar na segunda etapa, principalmente após a expulsão do volante Marquinhos, do ABC, aos 14 minutos. O gol da vitória catarinense saiu aos 18. Após bola levantada da esquerda, o atacante Marcelo dominou pelo lado direito da área e bateu prensado na saída do goleiro Raniere.

Na próxima terça-feira, às 21 horas, o Figueirense volta a campo para enfrentar a Portuguesa, em local ainda a ser definido, já que o Canindé foi interditado. Já o ABC joga somente no próximo dia 5 (sábado), quando receberá o Juventude, no estádio Frasqueirão, em Natal.

FIGUEIRENSE 0 X 1 ABC

Figueirense - Dalton; João Filipe (Jairo), Toninho e Edson; Lucas, Carlinhos (Diego Paulista), Paulinho, Fernandes e William Massari (Marcelo); Paulo Sérgio e Rafael Coelho. Técnico: Roberto Fernandes.

ABC - Raniere; Audálio, Gaúcho e Fabiano; Chiquinho, Marquinhos, Augusto Recife, Gedeon (Tucho) e Rogerinho (Rafael); Ricardinho e Selmir (Edson). Técnico: Flávio Lopes.

Gol - Marcelo, aos 18 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Carlinhos, Fernandes, João Felipe, Rafael Coelho, Paulinho e Marcelo (Figueirense); Augusto Recife e Gedeon (ABC).

Cartões vermelhos - Marquinhos e Ricardinho (ABC).

Árbitro - Nilo Neves de Souza Júnior (PR).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).