Figueirense vence o Náutico e fica perto da Sul-americana

Sem dificuldades, o Figueirense venceu o Náutico por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, em partida válida pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Veja também: Classificação Calendário / Resultados Com a vitória, o time catarinense chegou aos 52 pontos, entrando na zona de classificação à Copa Sul-americana do ano que vem, que se transformou no objetivo da equipe comandada pelo técnico Gallo. Já o Náutico continua com seus 46 pontos, mas livre de qualquer risco de rebaixamento, já que Corinthians, Goiás e Paraná Clube também perderam nesta rodada. Figueirense 2 Wilson; Felipe Santana, Chicão e Asprilla (Fernandes); Ruy, Diogo, Carlinhos (Jean Carlos ), Cleiton Xavier, André Santos (Peter) e César Prates; e Otacílio Neto Técnico: Alexandre Gallo Náutico 0 Fabiano; Sidny (Felipe), Toninho , Everaldo (Vagner) e Julio César; Elicarlos, Daniel Paulista, Radamés e Geraldo; Acosta e Marcelinho Técnico: Roberto Fernandes Gols: Ruy, aos 27, e Otacílio Neto, aos 38 minutos do segundo tempo Árbitro: Frederico Honorato Rodrigues Moreira (RJ) Renda: R$ 74.395,00 Público: 12.516 Estádio: Orlando Scarpelli, SC Depois do empate com sabor de vitória diante do Vasco por 3 a 3, em casa, o Figueirense mostrou que aprendeu a lição da última partida e partiu para cima desde o começo, com boas jogadas pelas laterais, principalmente com Ruy, destaque da partida e autor do primeiro gol, que, apesar da pressão, aconteceu somente aos 27 minutos do segundo tempo, após uma boa tabela. Sem força para reagir, o Náutico tentava ao menos o empate através de cobranças de falta, mas o dia era do Figueirense que, aos 38, decretou o placar final com um belo gol de Otacílio Neto, que acertou o ângulo esquerdo do gol do time pernambucano. Agora, o Figueirense espera ratificar sua vaga na Sul-americana diante do Botafogo, no domingo, às 16 horas, no Engenhão, enquanto o Náutico apenas cumpre tabela diante do Flamengo, no mesmo dia e horário, nos Aflitos.