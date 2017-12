Figueirense vence o Santos por 1 a 0 Com um gol de Triguinho aos 40 minutos do segundo tempo, o Figueirense venceu o Santos na tarde deste sábado em Florianópolis, na abertura da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, a equipe catarinense sobe para 33 pontos. O Santos, por sua vez, permanece com 48. Na próxima rodada, o Figueirense enfrenta o Atlético-PR em Curitiba. O Santos pega o Paysandu na Vila Belmiro.