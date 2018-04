Figueirense vira para cima do Botafogo O frio de 10 graus, a chuva e o vento deste domingo, em Florianópolis, espantaram o torcedor do estádio Orlando Scarpelli. Quem enfrentou estas adversidades e foi assistir ao jogo entre Figueirense e Botafogo, viu o time da casa ganhar de virada, por 3 a 1, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o Figueirense chegou aos 44 pontos. Já o Botafogo continua na zona de rebaixamento, com 30. O jogo começou aberto, com as duas equipes buscando o gol. Quem chegou primeiro foi o Figueirense, com Romualdo, aos 4 minutos, mas o goleiro Jefferson fez boa defesa. O Botafogo respondeu aos 15 minutos, quando fez seu gol. No lance, Elvis fez boa jogada e cruzou para Schwenk, sozinho, cabecear no canto direito do goleiro Gustavo: 1 a 0. Mas o Figueirense empatou logo em seguida, após a saída de bola. O goleiro Jefferson não segurou a bola cruzada por Paulo Sérgio e Everton aproveitou a sobra para marcar o gol. No segundo tempo, o Figueirense conseguiu a virada logo no primeiro minuto. Carlos Alberto recebeu passe de André e chutou de primeira: 2 a 1. Sem poder de reação, o Botafogo viu o Figueirense ampliar aos 15 minutos, novamente com Carlos Alberto.