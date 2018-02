Figueroa dá a receita contra Ronaldo: reza Elias Figueroa, o maior zagueiro da história do futebol chileno, disse neste sábado que existem muitas teorias para marcar Ronaldo. Analisou todas elas e encontrou a que considera ideal: rezar. "Que os jogadores do Chile rezem desde sábado", aconselhou. Ronaldo é o grande pavor da seleção chilena e da torcida que esgotou os 65 mil ingressos colocados à venda para o jogo contra o Brasil neste domingo, 22h30 (horário de Brasília), no Estádio Nacional, em Santiago. Para manter o bom momento, Ronaldo prometeu beijar a careca de Roberto Carlos. "É mais que uma superstição, é amizade. Toda vez que beija minha careca ele marca gols", entregou o lateral-esquerdo. No vestiário do Mineirão, antes do jogo contra os argentinos, na quarta-feira, Ronaldo beijou a careca de Roberto Carlos por três vezes. Três beijos, três gols. Antes da partida contra a Argentina, Ronaldo também não provocava muito medo no adversário deste domingo. Havia tranqüilidade entre jogadores e técnico do Chile. O Fenômeno não era assim tão fenômeno. Três pênaltis, três gols e algumas jogadas geniais em cima dos argentinos mudaram a história. Os chilenos balançaram as pernas. Todos os jornais de Santiago, desde quinta-feira, entupiram suas páginas com Ronaldo. "Antídotos para frear Ronaldo", "Que alguém pare Ronaldo", "Ele está entre nós". Nos programas de televisão, especialistas, ex-jogadores, treinadores defenderam teses e mais teses, desenharam esquemas táticos, verdadeiras estratégias de guerra para derrubar o atacante. Receitas e receitas foram publicadas. Mas nenhum deles garantiu que teria sucesso no bloqueio a Ronaldo. O Fenômeno, artilheiro das Eliminatórias com seis gols, não se expôs. Se recolheu no quarto com Roberto Carlos e pouco mostrou a careca luzidia no saguão do hotel em que a seleção brasileira se hospedou. No treino de sexta-feira, no estádio do clube Universidade Católica, foi a atração para pelo menos duas mil pessoas que acompanharam os treinamentos, a maioria adolescentes. Não havia espiões de Juvenal Olmos, técnico do Chile, acompanhando os exercícios dos pentacampeões. Ele também antecipou que não pretende fazer uma marcação individual em cima de Ronaldo. "Não se pode colocar um homem colado porque ele pode sair e abrir espaços na nossa defesa, seria um erro dar espaços para uma equipe como a do Brasil que sabe como ninguém ocupar os vazios", justificou. Carlos Alberto Parreira não pensa diferente. Ronaldo, alerta o técnico do Brasil, é quase impossível de ser marcado. E não é de hoje. "Há nove anos ele vem jogando sob pressão, todos querem pará-lo. Desde a Holanda, Espanha a primeira vez, Itália, agora na Espanha de novo, nos Mundiais de 98 e 2002, e ele sempre mostrou eficiência, fez a diferença. Não tenho a menor dúvida: é o número um do mundo. É mesmo um fenômeno", elogiou. A seleção brasileira tem essa arma nas mãos. Por isso, Elias Figueroa recomendou aos chilenos: "Rezem meus amigos."