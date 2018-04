Figueroa diz que Palmeiras terá apoio da torcida

Os resultados ruins do Palmeiras na reta final do Campeonato Brasileiro fizeram com que os torcedores protestassem contra o time, pressionassem os jogadores e até agredissem o atacante Vágner Love. O lateral Figueroa, porém, garante que a situação não preocupa para 2010 e promete que a equipe vai reconquistar a confiança da torcida.

"Não dá para ficar implorando pelo apoio do torcedor, pois isso vai acontecer se vencermos e dermos o sangue dentro de campo. É assim aqui e em qualquer outro lugar. Sabemos que a responsabilidade esse ano aumentou, mas o grupo conversou bastante e tem consciência que vai precisar dar um algo a mais", afirmou.

Apesar do Palmeiras ter contratado poucos jogadores, Figueroa acredita que o time começará o ano bem, já que manteve a base de 2009. "Quando você começa um ano do zero, tem que se adaptar na parte técnica, tática e física. Acho que na parte técnica e tática, largamos na frente dos nossos adversários", analisou.