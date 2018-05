Figueroa faz gol espetacular em empate do Wigan pelo inglês O zagueiro hondurenho Maynor Figueroa marcou neste sábado um gol espetacular, com um chute disparado ainda em seu campo de defesa, no empate por 2 a 2 de seu time, o Wigan, frente ao Stoke City, em partida válida pelo Campeonato Inglês.