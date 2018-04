Figueroa pode estrear pelo Palmeiras contra o Coritiba O lateral-direito Figueroa pode fazer sua estreia pelo Palmeiras na partida contra o Coritiba, quarta-feira, no Estádio Couto Pereira, pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Wendel, titular da posição, recebeu o terceiro cartão amarelo no empate por 1 a 1 com o Botafogo, no sábado.