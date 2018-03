Fila do ingresso começa de madrugada Imensas filas desde às 4 horas da manhã foram formadas em frente à Praça Roberto Gomes Pedrosa, no Morumbi, para a compra de ingressos para a final do Campeonato Paulista de futebol, entre Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto, domingo em São Paulo. O Corinthians leva grande vantagem por ter vencido por 3 a 0 a primeira partida, disputada em Ribeirão, no último domingo. Por conta disso, desde a segunda-feira, começou uma corrida por ingressos tanto no Morumbi, quanto nos outros pontos de venda. O Botafogo não quis fazer reservas de ingressos, mas mesmo assim, a Federação Paulista enviou para Ribeirão Preto, um volume de mil bilhetes. A Federação informa que os ingressos estão sendo vendidos no Morumbi, Parque São Jorge, Pacaembu e em São Bernardo do Campo - ?1º de Maio?. Arquibancada superior (azul e vermelha) custa R$ 10,00 (estudante paga R$ 5,00). Arquibancada superior (laranja e amarela) R$ 5,00 (mulher e estudante pagam R$ 3,00). Cativa Superior Proprietário (azul e vermelha) R$ 10,00. Cadeira Superior Especial (azul e vermelha) R$ 15,00. Cadeira Superior Especial (laranja e amarela) R$ 10,00. Cativa e Cadeira Térrea (vermelha e azul) R$ 10,00 e arquibancada térrea R$ 5,00. As bilheterias são abertas às 9 horas.