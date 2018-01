Filhas de Maradona dizem que o pai se recupera bem Para acabar com os boatos sobre a saúde de Maradona - chegaram a dizer até que ele estava morto -, as filhas do ex-jogador, Dalma e Gianina, deram uma entrevista na TV argentina, na noite de sexta-feira, e garantiram que o pai está se recuperando bem. O astro está internado há uma semana na Clínica Avril, um centro psiquiátrico em Buenos Aires. Maradona passou praticamente os últimos 30 dias internado, desde 28 de março. Inicialmente, ficou no Sanatório Güemes, por causa de uma hepatite tóxica aguda, causada pelo alcoolismo. Teve alta duas semanas depois, mas passou apenas 48 horas fora do hospital Como sentiu-se mal, ele foi levado para a Clínica De Los Arcos, de onde foi direto para a Clínica Avril há uma semana. "Ele está consciente de que tem que se recuperar. Estamos contentes porque ele concordou com a internação", disse Gianina Maradona. "Ele já tem 70% do fígado funcionando perfeitamente. As pessoas que gostam dele precisam saber a realidade." Enquanto isso, o médico pessoal de Maradona, Alfredo Cahe, confirmou neste sábado que a recuperação do ex-jogador de 46 anos está indo bem. "Ele está melhorando, dia após dia", revelou Alfredo Cahe, que já chegou a defender a tese de que Maradona deveria se tratar na Suíça, parece ter mudado de opinião. Agora, ele acredita que o melhor seria que o ex-jogador ficasse mesmo na Argentina. "É o ideal", afirmou o médico. Apesar disso, não está descartada a possibilidade de Maradona continuar o tratamento contra o alcoolismo fora da Argentina. E Cuba, onde ele já passou um bom tempo para curar o vício da cocaína, surge novamente como opção. "Se tivesse que recomendar um lugar seria Cuba", explicou Alfredo Cahe.