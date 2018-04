Filho auxilia Tite no Corinthians diante do Capivariano

Muito do que o Corinthians apresentar neste domingo, contra o Capivariano, pelo Campeonato Paulista, terá o dedo de Matheus Rizzi Bachi, filho de Tite. Auxiliar técnico do Caxias, ele enfrentou o Capivariano duas vezes este ano pela Copa do Brasil e passou algumas dicas ao pai.

Sexta-feira, no trajeto entre a sua casa, no bairro do Tatuapé, na zona leste, e o CT do Parque Ecológico, Tite conversou longamente com o filho sobre o Capivariano. “A gente se fala todos os dias. Como eu não estava dirigindo, passei o caminho todo até o CT conversando com ele”, contou Tite.

Matheus, 26 anos, está no Caxias desde o início do ano. Nos dois jogos contra o Capivariano, levou a pior. Primeiro perdeu por 3 a 0 e depois, na última quinta-feira, empatou em casa por 0 a 0 e acabou eliminado.

Formado em Ciência do Exercício pela Universidade Carson Newman, ele morou nos Estados Unidos durante quatro anos e em 2014 retornou ao Brasil. Aproveitou o ano sabático do pai para viajarem juntos à Europa e assistiram a alguns jogos. Recentemente, Tite revelou que a contratação de Guerrero, em 2012, foi indicação de Matheus, que havia visto o peruano na Copa América de 2011.

O Corinthians inicia neste domingo uma maratona de quatro jogos em apenas oito dias. Depois do Capivariano, o time enfrentará Portuguesa, terça-feira, Penapolense, quinta-feira, e Bragantino, no próximo domingo. “É um grande desafio e, por isso, tive de fazer uma programação com o Fábio (Mahseredjian, preparador físico)”, disse Tite.

Para evitar lesões provocadas por desgaste físico, o treinador vai fazer um rodízio entre titulares e reservas até a partida que realmente importa, dia 1.º de abril, contra o Danubio, pela Libertadores. Com mais uma vitória, o Alvinegro pode garantir a classificação antecipada para as oitavas de final.

Neste domingo, será a vez de os titulares, com duas alterações em relação à equipe que bateu o Danubio, no Uruguai. O zagueiro Gil e o volante Elias (ambos com a seleção brasileira) serão substituídos respectivamente por Edu Dracena e Cristian.

Tite já avisou que neste domingo e nos próximos três jogos fará três mudanças na equipe no segundo tempo, independentemente do desempenho da equipe. “Vou fazer as substituições por questões físicas, e não técnicas ou táticas”, explicou.

Por causa do limite de 28 inscritos no Campeonato Paulista, o Corinthians tem seis garotos campeões da Copa São Paulo que treinam com o grupo, mas não podem jogar.

FICHA TÉCNICA

CAPIVARIANO

Douglas; Oliveira, Marllon, Fernando Lombardi e Pedro Henrique; Júlio César, Samuel Souza; Wigor e K. Domingues; Rodolfo e Vinícius. Técnico: Ivan Baitello

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Felipe, Edu Dracena e Uendel; Ralf, Cristian, Renato Augusto, Jadson e Emerson; Guerrero. Técnico: Tite

Juiz: Guilherme Ceretta de Lima

Local: Arena Capivari

Horário: 16h

Na TV: Globo e Band