Filho da Hebe vira dirigente de clube A apresentadora Hebe Camargo, do SBT, vai ajudar o XV de Caraguatatuba, time do litoral Norte de São Paulo que disputa a Série B1 do Campeonato Paulista. Ela será madrinha da equipe a partir do dia 1º de dezembro, quando seu filho, o também apresentador Marcelo Camargo, assumir a direção do clube. O filho da Hebe e o empresário José Roberto dos Santos foram convidados pelo prefeito de Caraguatatuba, Antonio Carlos da Silva (PSDB), e pelo presidente do XV, Francisco Mastromônico, para assumir a direção do clube. Com 66 anos de fundação, o XV de Caraguatatuba ficou em 11º lugar no último Campeonato Paulista da Série B1, a quarta divisão estadual. "Mal começamos e já temos o apoio de alguns grandes empresários", comemorou Marcelo Camargo, que promete investir na equipe para conseguir subir de divisão. Marcelo Camargo revelou que espera contar com a ajuda da nova madrinha do XV. ?Minha mãe vai dar o pontapé inicial?, contou o apresentador. Segundo ele, já está sendo organizado um amistoso, em janeiro, que terá a presença de Hebe e outros artistas.