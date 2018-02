Filho de Bebeto viaja com seleção brasileira sub-13 O pequeno Matheus, filho de Bebeto, de 12 anos, viajou com a nova seleção brasileira sub-13 que jogará uma série de partidas amistosas no Catar e na Espanha. Matheus foi o filho homenageado pelo atacante com a famosa comemoração do primeiro gol do Brasil na vitória por 3 a 2 contra a Holanda pelas quartas-de-final da Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos. Após marcar, Bebeto, junto com Romário e Mazinho, ´embalaram´ com os braços o recém nascido. Ele e o garoto Roberto Rivellino, o ´Rivinha´, do Corinthians, são as estrelas da seleção, que estava concentrada desde o dia 8 de março e na terça-feira viajou ao Catar, onde jogará uma série de partidas para se preparar para a Copa Internacional do Mediterrâneo, um mini torneio disputado entre os dias 4 e 8 de abril em Barcelona. Aliás, Matheus volta à Espanha depois do tempo em que viveu no país, quando seu pai foi um dos ídolos do Deportivo La Coruña. Mas Bebeto já falou que se seu filho escolher ou não a carreira de jogador profissional, ele apoiará a decisão. Jean Carlos Chera, outra jovem promessa, foi deixada de fora da convocação do técnico Jorge Silveira. O garoto ficou conhecido quando, aos 9 anos de idade, saiu de Campo Mourão para jogar no Santos e foi assediado pelo inglês Manchester United.