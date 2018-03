Filho de Berlusconi exclui compra de Ronaldinho pelo Milan

"Ronaldinho no Milan? Melhor focar nos jovens", disse nesta quinta-feira, Pier Silvio Berlusconi - filho do primeiro-ministro italiano e dono do Milan, Silvio Berlusconi. A declaração soou como um "não" a possibilidade de chegada do craque brasileiro na equipe milanesa. "Fora os gastos de dinheiro que não têm sentido, acho que é necessário focar mais nos jogadores jovens e não nos grandes jogadores que custam cifras absurdas", disse Pier Silvio. Quanto a um possível retorno de Shevchenko, atualmente no Chelsea, Pier Silvio concluiu que "não amo os retornos no futebol, mas 'Sheva' é muito bom. E se vier de graça será bem-vindo".