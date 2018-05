Filho de Cafu será companheiro de Adriano em Miami

O Miami United terá uma dupla de ataque brasileira na terceira principal liga de futebol dos Estados Unidos. O clube, que já havia acertado a contratação de Adriano 'imperador' para ser um misto de jogador e sócio-proprietário, agora anunciou que assinou com Wellington Feliciano, mais conhecido por ser filho do ex-lateral-direito Cafu.

Wellington Feliciano está com 25 anos e não joga futebol desde 2011. Ele começou nas categorias de base do Milan, quando o pai ainda jogava por lá, e no Brasil defendeu o Grêmio Osasco na terceira divisão do Campeonato Paulista. A equipe osasquense era comandada por Vampeta, companheiro de Cafu na conquista do Penta.

Quando estava no Grêmio Osasco, o atacante sofreu uma lesão no joelho e nunca mais jogou. Em 2014 ele chegou a treinar com o elenco sub-23 do Atlético Paranaense, mas nunca defendeu o clube paranaense.

Fundado em 2012, o Miami United disputa a National Premier Soccer League (NPSL), uma das ligas inferiores do futebol norte-americano. O clube não conta com nomes de peso em seu elenco, mas chegou a ser treinado no ano passado pelo ex-meia brasileiro Sergio Manoel, campeão nacional de 1995 pelo Botafogo.

O clube convenceu Adriano oferecendo a ele a possibilidade de se tornar sócio do clube, recebendo parte dos lucros do Miami a partir da sua contratação. O atacante está afastado dos gramados desde abril de 2014, quando encerrou sua participação na Libertadores daquele ano pelo Atlético-PR, e desde então diversos rumores deram conta de um possível retorno aos gramados, mas nenhum se confirmou.