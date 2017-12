Filho de Garrincha vê descaso com o pai O filho sueco de Garrincha, Ulf Lindberg, se deparou neste sábado com o descaso a quem sempre deu muitas alegrias ao povo brasileiro. Parecia não acreditar na forma pela qual o corpo de seu pai foi sepultado no Cemitério de Raiz da Serra, distrito de Magé, vizinho a Pau Grande, terra natal do ex-jogador. Foi sua primeira visita ao local e ele ficou chocado com o que viu. Por solidariedade, a família de Jorge Rogonisky cedeu um espaço do seu túmulo para Garrincha, morto em 1983. Passados 22 anos, a sepultura sofre com a má conservação e, no momento, é coberta apenas por uma pedra de mármore comprada pelo amigo Nilton Santos, também ex-jogador do Botafogo e da seleção brasileira. Neste sábado, sobre o túmulo de Garrincha havia somente um jarro velho com flores ressecadas, o que deixou o seu filho desolado. ?Estou emocionado e também um pouco furioso. Aqui (no cemitério) não tem nada, nenhum monumento em homenagem ao meu pai. Dá raiva ver isso?, afirmou Ulf, que estava acompanhado do filho Martin, de 16 anos. Ulf estava realmente indignado. Disse que a visita ao cemitério foi a parte mais dura da viagem ao Brasil, que começou na última segunda-feira. ?Grandes heróis merecem grandes homenagens e aqui não é assim?, lamentou o sueco. ?É pior do que eu pensava. O túmulo é pequeno e não tem espaço para o ídolo da nação.? Para Ulf, Garrincha fez tanta coisa positiva para o mundo e não foi recompensado à altura. ?Olha o que fizeram com ele? Aqui se esquece tudo?, afirmou. O vigia noturno e também coveiro do cemitério, Cássio Murilo Salerno de Carvalho, de 44 anos, concordou com Ulf. ?A sepultura só vive suja. É um crime deixá-la assim. Nunca ninguém veio aqui visitá-lo. Nem torcedor nem familiar. Isso é triste. Ele é o orgulho da cidade?, revelou, ao falar emocionado de Garrincha. O vigia/coveiro lembrou que a única homenagem ao ex-jogador no cemitério é um obelisco de mármore, construído na parte alta do local. ?A gente respira Garrincha. Dias desses, saí no tapa com um moleque que zombou dele?, contou Cássio de Carvalho. Sem o talento do pai - Após a visita ao cemitério, Ulf participou de um jogo festivo e, em seguida, almoçou com oito irmãs brasileiras: Rosângela, Juraciara, Márcia, Maria Cecília, Terezinha, Marinete, Cíntia e Lívia. ?É um dia especial para a gente. Estou amando. Nada poderia ser melhor?, admitiu Rosângela. A cidade de Pau Grande, com cerca de 8 mil habitantes, parou para ver Ulf passar. ?Ele é o clone de Garrincha?, gritou um garotinho, ao vê-lo entrar em campo com a camisa do Botafogo. Ulf, no entanto, jogou o tempo todo como goleiro, sem mostrar muito talento para o futebol. Falhou em todos os gols dos veteranos da Vila São José, time de Caxias, que venceu por 4 a 3 um combinado de parentes e amigos suecos do filho de Garrincha. Por outro lado, o neto de Garrincha, Martin, exibiu um bom repertório de passes, mostrou visão de jogo e habilidade, além de ter feito dois gols ? um deles, aliás, muito bonito. Ele defende atualmente o Halmstad BK, um dos principais clubes da Suécia.