Filho de Jair Picerni sofre acidente O técnico Jair Picerni precisou deixar hoje cedo a delegação do Palmeiras, que faz a pré-temporada em Pouso Alegre, para ir à cidade de Vinhedo, perto de Campinas, onde seu filho Jair Picerni Júnior sofreu um acidente de carro. Jairzinho, como o filho do treinador é chamado, deixou a namorada na casa dela na noite de ontem, na região de Vinhedo, e quando retornava para casa bateu forte seu veículo em outro carro. Segundo as primeiras informações, ele teria sofrido ferimentos leves, mas precisou ser internado para observação. O técnico palmeirense recebeu a notícia no início da manhã de hoje. Preocupado, se dirigiu imediatamente para Vinhedo, acompanhado pelo diretor de futebol Sebastião Lapola. Picerni ficou de retornar até o final da tarde. Os jogadores do Palmeiras fizeram apenas musculação esta manhã e, à tarde, vão participar de um treino com bola no estádio municipal de Pouso Alegre.