Filho de Kadhafi é flagrado no antidoping Mesmo sem ter jogado nenhuma partida em sua aventura no futebol italiano, o filho do líder líbio Muammar Kadhafi já foi flagrado no exame antidoping. Saadi Kadhafi, que tem 30 anos e defende o Perugia, teve encontrada a substância nandrolona, um esteróide anabolizante, em seu organismo. Segundo anúncio do Comitê Olímpico Italiano, feito nesta quarta-feira, o exame que detectou o doping foi realizado no dia 5 de outubro, no jogo em que o Perugia empatou com a Reggina. Na ocasião, Saadi Kadhafi ficou no banco de reservas. Jogador da seleção da Líbia e vice-presidente da Federação Líbia de Futebol, Saadi Kadhafi se aventurou primeiro como dirigente do futebol italiano, ao fazer parte do conselho administrativo da Juventus. Depois, largou o cargo executivo diante do contrato oferecido pelo Perugia, no começo desta temporada, para fazer parte do time. Kadhafi já é o terceiro jogador da primeira divisão do Campeonato Italiano a ser flagrado no exame antidoping nesta temporada, sendo que apenas 8 rodadas foram realizadas. Os outros foram Manuele Blasi, do Parma, e Kallon, da Inter de Milão.