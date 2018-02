Filho de Lopes assume o Coritiba Com a demissão do treinador Cuca, o Coritiba terá como técnico, interinamente, Antônio Lopes Jr, filho do atual treinador do Corinthians, Antônio Lopes. O primeiro compromisso será o clássico contra o Atlético-PR, neste sábado, no estádio Couto Pereira. Três derrotas seguidas, a última para o até então lanterna Paysandu, puseram fim a cinco meses de trabalho de Cuca no Coritiba. ?O Coritiba faz parte do passado, que se encerrou ontem (terça-feira) com aquele gol, aos 46 minutos do segundo tempo, que praticamente decretou minha saída?, disse Cuca, nesta quarta, de Belém à rádio CBN/Curitiba. O Paysandu venceu por 2 a 1. Ele foi demitido na capital paraense pelo coordenador de Futebol, Oscar Yamato. Somente depois, o dirigente comunicou o presidente Giovani Gionédis, que estava em Curitiba. ?Eu jamais iria pedir demissão porque tinha um projeto para cumprir, que era a remontagem do time?, disse o ex-técnico. Na partida anterior, quando o Coritiba perdeu para o Goiás, ele declarou que não sairia porque não admitia fracassar em sua cidade natal. E colocou como marco da reabilitação o clássico contra o Atlético-PR, que Cuca garantiu que seria vencido pelo Coritiba.