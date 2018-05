Filho de Lula entra na comissão técnica do Corinthians

Lulinha, de 24 anos, começou a trabalhar no futebol como estagiário no São Paulo em 2007, como auxiliar de preparação física. Formado em Educação Física, ele virou auxiliar do técnico Vanderlei Luxemburgo durante as passagens do treinador por Palmeiras e Santos.

No Corinthians, Lulinha inicia os trabalhos com o restante do elenco no dia 4 de janeiro, data da reapresentação dos jogadores para a próxima temporada, no Parque São Jorge.