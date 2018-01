Filho de Maradona segue seus passos Diego Armando Maradona, 16 anos, filho do craque Maradona e jogador do time de juniores do Napoli, está vivendo a melhor fase de sua vida. Em sete minutos de um jogo, que ganhou de 3 a 0, contra o Reggina, hoje, conseguiu chamar a atenção dos jornalistas, que geralmente não dão importância para estas partidas. A mãe do jovem, Cristina Sinagra, tenta protegê-lo de curiosos. Lembrando que Diego teve sua paternidade reconhecida somente após um exame de DNA, quando tinha 7 anos.