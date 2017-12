Filho de Maradona vai para a seleção O filho de Maradona foi convocado para a seleção italiana Sub-17. Diego Armando Maradona tem apenas 14 anos e nunca viu seu pai. Fruto de um romance do ex-jogador argentino com Cristina Sinagra, ele nasceu em Napoles quando o craque já tinha deixado a Itália e só teve a paternidade reconhecida, pela Justiça italiana, em 1993. Maradona joga nas categorias de base do Napoli, o mesmo clube em que seu pai fez história ao conquistar duas vezes o Campeonato Italiano na década de 80. Ao saber que tinha sido chamado pelo técnico Antonio Rocca para treinar na seleção Sub-17, ele não conteve a alegria, confiante de que está seguindo os passos do maior jogador de futebol da história da Argentina. ?É um sonho. Não posso acreditar. É o melhor momento da minha vida?, comemorou.