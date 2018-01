Filho de Pedro Rocha é demitido na A3 Depois da derrota humilhante por 7 a 2 para o EC Osasco, o técnico Pedrinho Rocha, filho do craque do São Paulo da década de 70, Pedro Rocha, foi demitido pelo Taboão da Serra. Com esta derrota, o time se manteve na última colocação do Grupo 2 da Série A-3 do Campeão Paulista, com apenas um ponto. Ele fica - O técnico do Barretos, Jorge Raulli, chegou a colocar o cargo à disposição após o empate por 3 a 3 com o Votuporanga, mas foi confirmado pela diretoria e permanece no cargo. XV de Jaú, no Grupo 1, e Palmeiras B, no Grupo 2, lideram a Série A-3. Os quatro primeiros de cada grupo se classificam para a próxima fase.