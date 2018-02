Filho de Pelé lança o futebol de arena Uma nova modalidade de futebol está nascendo: vai ser jogado em quadra maior do que a do society, fechada e com grama sintética de última geração, mas com jogadas que empolgam os torcedores nos campos. É o que pretende o ex-goleiro Edinho, filho de Pelé, que fundou uma liga para disputar o que chama de futebol de arena. Ele está procurando local para a construção da primeira quadra, que será multiuso, e acha que vai ser uma solução para a grande quantidade de jogadores profissionais que estão desempregados. "É uma modalidade pouco diferente do futebol society, uma versão do futebol indoor que puxa mais para o lado profissional e alguns aspectos técnicos para permitir jogadas de habilidade como as que ocorrem nos campos." Além de proporcionar um espetáculo diferente aos torcedores, Edinho quer rigidez disciplinar para evitar a violência que ocorre no futebol atualmente. As arenas serão de multiuso, com as quadras na dimensão de 50x70 metros, contra 50x30 das de futebol society. "Comercialmente falando, é um bom negócio e uma oportunidade para empresários e patrocinadores participarem." Elas custarão muito menos do que os estádios de futebol e serão concebidas para abrigar não só os espetáculos esportivos, mas também shows e outras atividades. Pelos seus cálculos, deverão custar entre 2 e 3 milhões cada uma. Em termos de futebol, Edinho quer a modalidade de futebol de arena com os lances do futebol de campo. "No futsal e o society, as jogadas são muito truncadas, os jogadores embolam muito e não há aqueles lances de profundidade que fazem o espetáculo nos campos, que requerem maior habilidade e empolgam os torcedores." Para permitir os espaços para o desenvolvimento da qualidade técnica e estética do esporte, cada time deverá atuar com um goleiro e sete jogadores, um a mais do que no society. Além do espetáculo, Edinho destaca que a nova modalidade irá abrir o mercado de trabalho para os jogadores profissionais. "Segundo cálculo do sindicato dos atletas, há mais de mil deles desempregados", comentou o ex-goleiro, lembrando que o Campeonato Brasileiro, com 24 equipes, emprega cerca de 600 jogadores. "Então, vai ser uma abertura muito importante do mercado."