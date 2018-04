Filho de Pelé terá novo julgamento A 2ª Câmara Criminal de Férias do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ) anulou nesta segunda-feira decisão do Tribunal do Juri de Santos que, em 1999, condenou a seis anos de prisão, em regime semi-aberto, Edson Cholbi do Nascimento, ex-goleiro do Santos e filho de Pelé. O TJ mandou Edinho a um segundo julgamento, juntamente com Marcílio José Marinho de Mello, co-réu no mesmo processo. O Ministério Público sustenta que na madrugada de 24 de outubro de 1992, Edinho, dirigindo uma Saveiro, e Marcílio, ao volante de um Apolo, participavam de um racha. Na Avenida Epitácio Pessoa, em Santos, Marcílio perdeu o controle do veículo e colidiu com a motocicleta do aposentado Pedro Pereira Simões, de 50 anos, que morreu na hora. O TJ, por dois votos contra um, acolheu recurso do advogado Antonio Claudio Mariz de Oliveira, no sentido de que a decisão dos jurados contrariou a prova do processo. O defensor dos réus sustentou que nenhuma testemunha comprova a existência do racha. Viram automóveis em alta velocidade, mas não os identificados - por ocasião do acidente, apenas ouviram sons de freadas e derrapagens. A tese foi acolhida pelo desembargador Ganguçú de Almeida (relator) e Pires Neto (3º Juiz). Ficou vencido o desembargador Almeida Braga (revisor), que indeferia o recurso, confirmava a pena de 6 anos em regime semi-aberto e mandava expedir o mandado de prisão.