Filho de Rivaldo, Rivaldinho é anunciado por clube português

Rivaldinho realizou o sonho de Rivaldo e jogou ao lado do pai na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora que o craque garante que se aposentou de vez, seu filho vai tentar a carreira na Europa. Nesta segunda-feira, no último dia da janela de transferências no Velho Continente, Rivaldinho foi apresentado como reforço do Boavista, de Portugal.

O jovem atacante de 20 anos surgiu para o futebol na temporada passada, com a camisa do Mogi Mirim, clube do qual o pai é dono e presidente. Só neste ano, entretanto, é que Rivaldinho se firmou entre os titulares. Foram seis gols marcados na Série B, inclusive dois contra o Macaé, em casa, numa partida em que seu pai também foi às redes.

Rivaldinho e Rivaldo se despediram do Mogi Mirim como jogadores há duas semanas, participando do empate em 1 a 1 contra o Luverdense. À época, já se sabia que o garoto iria para a Europa, faltando anunciar o clube. Ele ficará três temporadas no Boavista, o segundo clube da Cidade do Porto. Vai fazer companhia a Anderson Carvalho (ex-Santos) e Leozinho (ex-São Caetano), entre outros brasileiros.