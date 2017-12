Filho de Rivaldo é apresentado no XV de Piracicaba

Filho do pentacampeão Rivaldo, o atacante Rivaldinho será uma das principais atrações do XV de Piracicaba no Campeonato Paulista. O jogador foi apresentado no Estádio Barão de Serra Negra nesta segunda feira e vestiu a camisa do novo clube pela primeira vez.

"Estou muito feliz com essa oportunidade. Sempre ouvi falar muito bem do XV, tanto de sua estrutura como, principalmente, de sua torcida. Espero que, com muito trabalho e suor, eu possa honrar essa camisa", afirmou o atacante.

Sempre comparado com o pai, Rivaldinho não fugiu do assunto e disse que não se incomoda com as comparações. "Isso é inevitável e já não me deixa mais triste". Aos 20 anos, o jogador acumula passagens pelas categorias de base do Corinthians e Mogi Mirim, clube no qual Rivaldo chegou a acumular as funções de presidente e jogador simultaneamente.

Na última Série B, pai e filho chegaram a disputar uma partida pelo Mogi, com vitória por 3 a 1 sobre o Macaé, em que ambos marcaram gol. Após deixar o clube do interior paulista, Rivaldinho atuou pelo Boavista no futebol português, mas não teve muitas oportunidades e retorna ao Brasil para tentar a sorte no XV de Piracicaba.

O XV está no Grupo C, ao lado de Audax, Capivariano, Ferroviária e São Paulo. A sua estreia vai acontecer no dia 31 contra o Corinthians no Itaquerão.